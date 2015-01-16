Нацбанк розглядає можливість відшкодування коштів вкладникам банку «Київ»

Відшкодування коштів можливе через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб або шляхом приєднання цього банку до іншого державного банку, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, відповідаючи на запитання депутатів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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«Банк «Київ» - не найбільша проблема нашої банківської системи, тому що це дуже невеликий банк... Власник банку «Київ» - Міністерство фінансів. Зараз розглядається питання - чи це буде Фонд гарантування, або приєднання до іншого банку. Поки не вирішиться це питання - ніхто не зможе отримати гроші», - сказала вона, відповідаючи на питання про плани вирішити ситуацію щодо банку «Київ», який, за відомостями його клієнтів, затримує виплати і проведення платежів.

Нагадаємо, на початку січня міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що Міністерство фінансів спільно з НБУ працюють над пошуком адекватних рішень проблем націоналізованого банку «Київ».

Як повідомлялося раніше, проблеми із проведенням платежів і поверненням депозитів у банку «Київ» у жовтні 2008 року обернулися введенням у цей банк у лютому 2009 року тимчасової адміністрації, а у червні 2009 року банк був докапіталізований за участю держави на 3,565 млрд грн. На відміну від також докапіталізованого за участю держави Укргазбанку, витрачені інвестиції не окупаються через низький прибуток банку, у зв'язку з чим неодноразово піднімалося питання про злиття банку «Київ» з «Укргазбанком» або його продажу.

Останній тендер Мінфіну для пошуку радника з продажу пакетів акцій докапіталізованих за участю держави банків, проведений у 2013 році, як і попередній тендер 2012 року, завершився безрезультатно.

Згідно з останніми коментарям Національного банку, регулятор готовий підтримати ініціативу Мінфіну щодо злиття банків у випадку прийняття міністерством такого рішення. НБУ також повідомляв, що злиття банків рекомендоване міжнародними кредиторами для підвищення інвестиційної привабливості і подальшого продажу об'єднаної фінансової установи.

Раніше УНІАН повідомляв, що Фонд гарантування почав ліквідацію чергового неплатоспроможного банку.