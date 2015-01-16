Курс російського рубля трохи зріс слідом за нафтою

На 15:20 рубль зріс на 2 копійки до долара до 65,27 рубля за долар і зміцнився на 17 копійок до євро до 75,67 рубля за євро, передає ТАСС.

Бівалютний кошик знизився на 7 копійок і коштує 69,95 рубля.

Читайте такожРубль зміцнився завдяки відскоку цін на нафту

Російська валюта до середини дня зберігає стабільність після різноспрямованої динаміки протягом сесії, слідуючи за рухами цін на нафту, які сьогодні намагаються розвинути корекційне зростання.

Раніше УНІАН повідомляв, що ціна нафти Brent знову перевищила $50 за барель.