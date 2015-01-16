Курс російського рубля трохи зріс слідом за нафтою
20:30, 16 січня 2015Фінанси
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Рубль під час валютної сесії п'ятниці незначно зростає на тлі стрибка нафтових цін.
REUTERS
На 15:20 рубль зріс на 2 копійки до долара до 65,27 рубля за долар і зміцнився на 17 копійок до євро до 75,67 рубля за євро, передає ТАСС.
Бівалютний кошик знизився на 7 копійок і коштує 69,95 рубля.
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Російська валюта до середини дня зберігає стабільність після різноспрямованої динаміки протягом сесії, слідуючи за рухами цін на нафту, які сьогодні намагаються розвинути корекційне зростання.
Раніше УНІАН повідомляв, що ціна нафти Brent знову перевищила $50 за барель.
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