Валютні резерви Китаю знизилися до 1,5-річного мінімуму

Експерти вважають, що влада Китаю не намагатиметься повністю зупинити зниження курсу національної валюти, і до кінця року вона перетне позначку в 7 юанів за долар.

На тлі торгового конфлікту із США китайські валютні резерви в жовтні знизилися до 18-місячного мінімуму.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення китайського Центробанку, передає РБК. Запаси, згідно з матеріалами регулятора, впали на $33,93 млрд, до $3,053 трлн.

Подібне падіння, як зауважує агентство, стало найбільшим за місяць з грудня 2016 року (попередній максимум був встановлений у вересні, тоді за один місяць запаси скоротилися на $22,69 млрд). Опитані Reuters експерти раніше, як нагадує агентство, прогнозували скорочення китайських валютних резервів у жовтні лише на $27 млрд, до $3,06 трлн.

Те, що трапилося китайський валютний регулятор відніс до коригування цін на глобальні активи, а також "наслідків оцінки валюти", що викликані зростанням індексу долара на 2,1%.

Тепер чисті продажі іноземної валюти комерційними банками Китаю в жовтні, імовірно, складуть близько $3 млрд, цитує Reuters заяву Державного управління валютного контролю КНР. Ця сума, як зауважили представники регулятора, складе 80% від аналогічного показника у вересні.

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Наприкінці жовтня, як нагадує агентство, китайський юань наблизився до психологічного рівня - 7 юанів за долар. Востаннє подібні показники спостерігалися під час світової фінансової кризи. Тепер Китай, як розповіли джерела Reuters, швидше за все, буде використовувати свої великі резерви, щоб зупинити різке падіння валюти. В іншому випадку, як зазначили співрозмовники агентства, це може призвести до серйозного відтоку капіталу.

На думку опитаних агентством експертів, влада Китаю не намагатиметься повністю зупинити зниження курсу національної валюти, і до кінця року вона перетне позначку в 7 юанів за долар. Передбачається, що це буде супроводжуватися подальшим скороченням золотовалютних резервів.

Економісти ING вважають, що багато чого буде залежати від результатів зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіня на саміті G20 в Аргентині. Якщо їм не вдасться досягти угоди і наблизити завершення торгової війни, курс юаня до кінця 2019 року може опуститися до позначки 7,3.