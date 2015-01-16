Росіяни планують вкрасти в України газу на 50 мільйонів за допомогою "вишки Бойка"

Вони запрацюють в січні і це дозволить збільшити річний видобуток газу на 146 млн кубометрів, що в поточних цінах становить близько 50 млн доларів, пишуть "Наші гроші".

Буріння і видобуток ведеться на Одеському родовищі, яке знаходиться на шельфі України менш ніж в 100 кілометрах від українського берегу. Тоді як до найближчої берегової точки Криму понад 150 км.

Видобутком займається установка "Петро Годованець". Вона була придбана у 2011 році за 400 млн доларів, тобто майже вдвічі дорожче від ціни виробника.

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Через цей скандал бурова отримала неофіційну назву "вишка Бойка", за прізвищем тодішнього міністра енергетики України Юрія Бойка. Саме його відомство займалось цим придбанням.

У 2014 році бурові установки та інше майно української державної компанії "Чорноморнафтогаз" було захоплено Росією під час анексії Криму. Після цього "Чорноморнафтогаз" за дев’ять місяців видобув 1,5 млрд кубометрів газу. І тепер планується збільшення видобутку газу з території України.