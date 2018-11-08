ЄС найближчим часом надасть Україні 500 мільйонів євро - Порошенко

Україна максимально швидко реалізує взяті зобов'язання і завершує виконання всіх шести умов угоди.

Україна максимально швидко реалізує зобов'язання за меморандумом про взаєморозуміння та кредитною угодою з Європейським Союзом, тому розраховує на отримання найближчим часом траншу в розмірі до 500 мільйонів євро в рамках Четвертої програми макрофінансової допомоги.

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Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося під час зустрічі Петра Порошенка з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом в Гельсінкі.

"Під час зустрічі було відзначено, що Україна максимально швидко реалізує взяті на себе зобов'язання в рамках згаданих угод, і на сьогодні завершується виконання всіх шести умов для отримання першого траншу допомоги (500 мільйонів євро) і очікується позитивна оцінка Європейської комісії. Віце-президент Єврокомісії запевнив у продовженні всебічної підтримки України з боку Європейського Союзу на шляху успішних реформ та імплементації Угоди про асоціацію", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Європейська рада 26 червня остаточно затвердила черговий пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 мільярда євро.

Допомога буде розділена на транші, виокремлення кожного з яких має передувати виконанню Україною певних умов, зокрема повагу до демократичних механізмів, верховенство закону, дотримання прав людини, а також реалізацію економічних та фінансових реформ.