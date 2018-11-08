Україна запропонувала Китаю почати консультації про створення зони вільної торгівлі

У міністерстві вважають, що в найближчі п'ять років товарообіг між країнами можна збільшити до 20 мільярдів доларів на рік.

Перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час зустрічі з віце-прем'єром Держради Китаю Лю Хе виступив з пропозицією розпочати спільні консультації стосовно передумов створення зони вільної торгівлі між двома країнами.

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Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"За кілька років Україна суттєво розширила власну мережу преференційних режимів торгівлі. Є нова угода про вільну торгівлю з Канадою, завершили переговори про вільну торгівлю з Ізраїлем, завершуємо переговори з Туреччиною. Ми бачимо ефективність цих угод, тому пропоную почати спільні українсько-китайські консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі Україна-Китай", - цитує Кубіва прес-служба.

Згідно з повідомленням, за 8 місяців 2018 року товарообіг між Україною і Китаєм становить майже 6 мільярдів доларів США, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому в найближчі п'ять років цей показник можна збільшити до 20 мільярдів доларів США на рік.

Як додали в прес-службі, під час зустрічі сторони також обговорили співпрацю в рамках ініціативи голови КНР Сі Цзіньпіна "Один пояс - один шлях", співробітництво у сфері традиційної та альтернативної енергетики, інфраструктурних проектів, промисловості, машинобудування, сільського господарства і агроіндустрії, інновацій та інші проекти.

Як повідомляв УНІАН, Китай входить до десятки країн - найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту до Китаю є продовольство.

На початку грудня 2017 року Україна і Китай підписали дорожню карту щодо реалізації ініціатив "Економічний пояс Великого шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях", покликаних посилити економічне співробітництво між Європою і Азією.

Ініціатива Китаю "Один пояс - один шлях" передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Ду Вей зазначав, що цей проект немислимий без України.

Проекти в рамках "Шовкового шляху" в перспективі можуть дозволити Україні обійти транзитні обмеження Росії в країни Середньої Азії.