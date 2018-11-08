Рада має намір підвищити ставки по ряду податків і зборів

В тому числі передбачено підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%.

Верховна Рада України має намір змінити порядок адміністрування та підвищити ставки з низки податків і зборів для балансування державного бюджету.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення за основу відповідних змін до Податкового кодексу та інші законодавчі акти (законопроект 9260) проголосували 233 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно пояснювальній записці до проекту закону, він передбачає зокрема підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно прогнозного показника інфляції.

Також передбачено підвищення з 1 січня 2019 року ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 гривні до 10 гривень за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 гривень за тонну до 2023 року.

Крім того, передбачається підвищення ставки ренти за користування надрами для видобування нафти та конденсату на 2 п. п., залізної руди – на 0,8 в. п. за спеціальне використання лісових ресурсів - на 50%.

Згідно з документом, запроваджується ліцензування виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі паливом, а також контроль за цільовим використанням палива для авіаційного транспорту.

Крім цього, вводиться роздільний облік за переміщенням спирту і встановлюється перелік вимог до підприємств, які отримують спирт за нульовою ставкою акцизного податку.

Такі підприємства мають бути обладнані витратомірами отриманого спирту та обсягу виробленої продукції, інформація з яких щоденно передається в контролюючі органи. Ці норми набудуть чинності з 1 липня 2019 року, а відповідальність за порушення зазначених норм - з 1 жовтня 2019 року.

Також запроваджується оподаткування податком на додану вартість для посилок в Україну сумарною вартістю більше еквівалента 100 євро для одного одержувача від одного відправника. Для цієї норми пропонується перехідний період з 1 січня до 30 червня 2019 року, протягом якого податком буде обкладатися товар вартістю більше еквівалента 150 євро.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 18 жовтня прийняла в першому читанні проект держбюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Проект передбачає зростання доходів держбюджету порівняно з поточним роком на 9,9%, або на 90,496 мільярда гривень, до 1,008 трильйона гривень, за рахунок ПДВ з ввезених в Україну товарів, податку на доходи фізосіб, акцизного податку з вироблених в Україні товарів, податку на прибуток підприємств, ПДВ з вироблених в Україні товарів, прибутку держпідприємств.