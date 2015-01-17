У 2014 році відтік капіталу з Росії сягнув рекордного рівня

За попередньою оцінкою регулятора минулого року з Росії виведено $151,5 млрд. Що фактично в два з половиною рази більше ($61 млрд), ніж роком раніше, повідомляє Еспресо.TV.

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Експерти вважають основною причиною відтоку капіталу - західні санкції, які закрили для російських компаній міжнародні фінансові ринки та створили дефіцит валюти.

Як зазначає агентство Reuters, попередній рекорд був встановлений під час кризи 2008 року, коли вивіз капіталу з Росії досяг $133,6.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Fitch знизив рейтинги 30 російських банків, а також рейтинг "Газпрому", "Лукойлу", РЖД і ще 10 найбільших російських компаній.