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Депутатам-прогульникам цьогоріч не виплатили понад 15 мільйонів зарплати

16:21, 08 листопада 2018
Фінанси
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Штрафи мають змусити депутатів частіше відвідувати засідання Верховної Ради / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Він зазначив, що докладає всіх зусиль, щоб Верховна Рада працювала, щоб депутати були присутні в сесійній залі.

За словами Парубія, депутатів не можна змусити ходити на пленарні засідання, і є лише один механізм впливу - невиплата їм частини зарплати у зв'язку з відсутністю на засіданнях.

Він зазначив, що з січня по вересень 2018 року було зекономлено 15 826 585 гривень - саме таку суму не виплатили депутатам, які прогулювали засідання.

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Теги: #прогули депутатів