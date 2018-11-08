Депутатам-прогульникам цьогоріч не виплатили понад 15 мільйонів зарплати
16:21, 08 листопада 2018Фінанси
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Голова Верховної Ради зазначив, що докладає всіх зусиль, щоб парламент працював.
Штрафи мають змусити депутатів частіше відвідувати засідання Верховної Ради / фото УНІАН
Цього року депутатам Верховної Ради, прогуливающим засідання парламенту, не виплатили понад 15 мільйонів гривень зарплати.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.
Він зазначив, що докладає всіх зусиль, щоб Верховна Рада працювала, щоб депутати були присутні в сесійній залі.
За словами Парубія, депутатів не можна змусити ходити на пленарні засідання, і є лише один механізм впливу - невиплата їм частини зарплати у зв'язку з відсутністю на засіданнях.
Він зазначив, що з січня по вересень 2018 року було зекономлено 15 826 585 гривень - саме таку суму не виплатили депутатам, які прогулювали засідання.
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