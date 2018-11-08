Депутатам-прогульникам цьогоріч не виплатили понад 15 мільйонів зарплати

Голова Верховної Ради зазначив, що докладає всіх зусиль, щоб парламент працював.

Цього року депутатам Верховної Ради, прогуливающим засідання парламенту, не виплатили понад 15 мільйонів гривень зарплати.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Він зазначив, що докладає всіх зусиль, щоб Верховна Рада працювала, щоб депутати були присутні в сесійній залі.

За словами Парубія, депутатів не можна змусити ходити на пленарні засідання, і є лише один механізм впливу - невиплата їм частини зарплати у зв'язку з відсутністю на засіданнях.

Він зазначив, що з січня по вересень 2018 року було зекономлено 15 826 585 гривень - саме таку суму не виплатили депутатам, які прогулювали засідання.