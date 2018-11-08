Економіка України в 2019 році зросте на 0,5% – Центр Разумкова

За прогнозами центру, в 2020 2021 роках зростання ВВП становитиме, відповідно, 1% та 2,9%.

Зростання валового внутрішнього продукту в Україні в 2019 році складе 0,5%, тоді як в 2020 2021 роках цей показник становитиме, відповідно, 1% і 2,9%.

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Про це йдеться у сценарії-прогнозі розвитку національної економіки "Обмежений песимізм", який оприлюднив Центр Разумкова.

"Саме особливі виклики для країни в 2019 році, насамперед у результаті чергових президентських і парламентських виборів, будуть провокувати високу політизацію економічних рішень (в тому числі внаслідок популізму багатьох партій) та цим будуть негативно позначатися на економічному розвитку", - сказано в прогнозі.

Також передвиборні кампанії, на думку центру, посилять стан невизначеності для бізнесу, який вкрай обережно буде приймати рішення щодо подальших стратегічних кроків.

Як сказано в прогнозі, виборчий марафон протягом практично всього 2019 року гальмуватиме будь-які наміри щодо введення економічних трансформацій і обмежувати можливості стимулювання економічної активності.

"Разом з тим, влада, ймовірно, буде навіть посилювати втручання у бізнес-діяльність, у тому числі через фіскальні служби, для наповнення бюджетів та виконання соціальних обіцянок, що також негативно впливатиме на спроможність бізнесу до зростання і прискорення. Тому, навіть уникнути економічного обвалу в 2019 році вже можна розглядати як позитивний результат", - сказано в прогнозі.

Що стосується інфляції, то Центр Разумкова прогнозує, що в 2019 році вона становитиме 10,7%, у 2020-му – 8,3%, а в 2021-му – 7,4%.

Курс долара прогнозується на рівні 30,5 гривні за 1 долар в 2019 році, 32 гривні/долар – в 2020 році і 33,3 гривні/долар – в 2021 році.

Враховуючи погіршення темпів зростання світової економіки і посилення протекціоністських заходів, Центр Разумкова бачить перспективи зовнішньоторговельної експансії для України в найближчі два роки не надто оптимістичними.

"Ситуація ускладнюється тим, що вже до 2019 року Україна недорахується значних фінансових ресурсів внаслідок істотного скорочення транзиту газу, що істотно позначиться на показниках експорту послуг. І взагалі, рахунок поточних операцій буде залишатися дефіцитним, а обсягів прямих іноземних інвестицій буде недостатньо для його (дефіциту) покриття", - сказано в прогнозі.

Що стосується експорту українських товарів і послуг, то, на думку центру, в 2019 році його зростання становитиме менше 6%. Тільки в 2021 році зростання експорту становитиме 12%, і він стане випереджати зростання імпорту.

Не очікують у Центрі Разумкова і покращення ситуації з прямими іноземними інвестиціями в 2019 році.

"Також, як і в поточному 2018 році, приплив прямих іноземних інвестицій не перевищить 3 мільярди доларів США. Лише з другої половини 2020 року, коли стане ясна нова структура влади і будуть сформовані нові інститути, іноземні інвестори будуть розглядати можливість інвестування в Україну більш сміливо, однак обсяг припливу буде залишатися на рівні 4 мільярдів доларів США", - сказано в прогнозі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України в 2019 році до 2,7% з 3,3%.

Європейський банк реконструкції та розвитку в 2019 році прогнозує зростання економіки України на 3%, а Світовий банк – 3,5%.