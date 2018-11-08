Рада ратифікувала угоду з ЄС про надання Україні допомоги на 1 мільярд євро

Президент Порошенко розраховує на отримання траншу від ЄС у розмірі до 500 мільйонів євро найближчим часом.

Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння та угоду між Україною та Європейським Союзом про отримання Україною макрофінансової допомоги сумою до 1 мільярда євро.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому відповідного законопроекту (0203) проголосували 242 депутати при необхідний мінімумі в 226 голосів.

Згідно з текстом угоди, допомога буде надана двома траншами по 500 мільйонів євро при виконанні умов програми з Міжнародним валютним фондом і позитивній оцінці прогресу, досягнутого у відношенні макроекономічних і структурних реформ від Єврокомісії.

В угоді зазначається, що допомога реалізується з розумінням того, що органи влади України і надалі будуть поважати ефективні демократичні механізми, зокрема, багатопартійну парламентську систему, верховенство закону і гарантувати повагу до прав людини.

"Загальний розмір кредитної угоди – 1 мільярд євро. Він буде наданий нам двома траншами. Для першого траншу ми вже виконали всі технічні умови, які викладені в меморандумі", - сказала виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова, представляючи законопроект.

За її словами, ставка за даною угодою становитиме не більше 3% річних, строк - не більше 15 років, а отримання першого траншу при ратифікації угоди можливо вже в цьому році.

Як повідомляв УНІАН, Європейська рада 26 червня остаточно затвердив Четверту програму макрофінансової допомоги для України в розмірі 1 мільярда євро.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна максимально швидко реалізує зобов'язання за угодою з Євросоюзом, тому розраховує на отримання траншу від ЄС у розмірі до 500 мільйонів євро найближчим часом.