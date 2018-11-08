У п'ятницю в Україні подорожчає долар, але подешевшає євро

Офіційний курс НБУ на 9 листопада: 100 USD – 2792,6734 гривні; 100 EUR – 3190,3501 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2792,6734 (8 листопада – 2789,6958)

100 EUR – 3190,3501 (8 листопада – 3204,5236)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,91/27,93 гривні/долар.

Поточні котирування на 1 копійку нижче рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,91/31,93 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,9309 гривні/долар.