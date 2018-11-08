Держбюджет України за 10 місяців зведено з дефіцитом 4,8 мільярди гривень

Держбюджет України в січні-вересні 2018 року був зведений з дефіцитом 7,4 мільярда гривень.

У січні-жовтні 2018 року державний бюджет України виконано з дефіцитом у сумі 4,8 млрд гривень проти затвердженого в законі про держбюджет граничного рівня в сумі 80,6 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, за загальним фондом держбюджету дефіцит становив 10,5 млрд грн проти запланованого цей період дефіциту в сумі 57,4 млрд грн.

Також Мінфін повідомляє, що в січні-жовтні 2018 року доходи держбюджету зросли на 15,4% порівняно з аналогічним періодом 2017 року й становили 747,4 млрд грн.

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Виконання бюджетного розпису за 10 місяців становило 99,7%.

Згідно з повідомленням, доходи загального фонду держбюджету в січні-жовтні 2018 року становили 673,2 млрд грн, що на 105,1 млрд грн (18,5%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України за 2017 рік виконано з дефіцитом на рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 раза нижче показника за попередній рік.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.

Держбюджет України в січні-вересні 2018 року було зведено з дефіцитом 7,4 млрд грн.