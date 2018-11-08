Верховна Рада в 2019 році не планує підвищувати акцизний податок на алкогольні напої - Європейська Бізнес Асоціація

Бізнес-спільнота сподівається на остаточне прийняття законопроекту про внесення змін у Податковий кодекс без зміни ставок на алкоголь, що дозволить сповільнити падіння легального виробництва і зробити крок у напрямку врегулювання ситуації з нелегальним алкоголем.

Верховна Рада України в 2019 році не планує підвищувати ставки акцизного податку на всі алкогольні напої, повідомила прес-служба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Сьогодні Верховна Рада розглянула питання про ставки акцизного податку на алкогольні напої. У 2019 році їх змінювати не планують", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що про це йдеться в законопроекті "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти про поліпшення адміністрування та перегляд ставок окремих податків і зборів", який був підтриманий у першому читанні. Уточнюється, що мова йде про абсолютно усіх алкогольних напоях.

Читайте такожЗаборона на нічний продаж алкоголю в Києві набула чинності

Крім того, в Комітеті з питань імпорту та торгівлі алкогольними напоями Європейської Бізнес Асоціації підкреслили, що частка нелегального ринку алкогольної продукції в Україні продовжує збільшуватися, а чергове підвищення ставок акцизного податку сприяло б цьому процесові.

Так, за оцінками Державної служби статистики, вже понад 50% міцного алкоголю на українському ринку є нелегальним.

"З однієї пляшки горілки нелегали сьогодні заробляють в 100 разів більше, ніж офіційний виробник українського алкоголю. Від цього легальний бізнес несе серйозні втрати", - зазначили в ЄБА.

У той же час, за словами менеджера Комітету з питань імпорту та торгівлі алкогольними напоями Христини Лініченко, якість нелегального алкоголю часто не відповідає мінімальним вимогам харчової безпеки.

"За даними медиків, щорічно понад 10 тис. людей потрапляють до лікарні із-за неякісного алкоголю. Тому політика держави в першу чергу повинна бути спрямована на припинення торгівлі контрафактним алкоголем і прозору утилізацію конфіскованого алкоголю", - цитує прес-служба Лініченко.

В ЄБА додали, що бізнес-спільнота сподівається на остаточне ухвалення документа без внесення змін про ставки на алкоголь, що дозволить прозорим виробникам сповільнити падіння виробництва, а країну зробити крок у напрямку врегулювання ситуації з нелегальним алкоголем на ринку.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році кількість підробленого алкоголю в Україні збільшилася майже вдвічі порівняно з минулим роком.