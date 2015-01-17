Fitch знизило рейтинги найбільших російських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch на один щабель знизило рейтинги 30 російських фінансових інститутів, зокрема "Внешэкономбанка" (ВЭБ), "Сбербанка", "Российского сельскохозяйственного банка" (РСХБ), "Росбанка", "Росагролизинга" і "Газпромбанка".

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на прес-реліз Fitch.

Ці рейтингові дії слідують за зниженням суверенного рейтингу Росії, наголошується в повідомленні.

Раніше Fitch знизило рейтинги трьох держкомпаній РФ - довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) ГК «Автодор» і «Почты России» до «ВВВ-» з «ВВВ» із негативним прогнозом і довгостроковий РДЕ Уральського федерального університету до «ВВ-» з «ВВ+» також із негативним прогнозом.

Читайте такожMoody's через обвал рубля і цін на нафту знизило рейтинг Росії майже до "сміттєвого"Fitch 9 січня знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і місцевій валюті до «BBB-» з «BBB» із негативним прогнозом.

Слідом за цим зниження рейтингів торкнулося 13 великих російських компаній: «Газпрома», «Газпромнефти», «Лукойла», «Татнафти», «Новатека», «Уралкалия» «Атомєнергопрома», РЖД, «Федеральной пассажирской компанії», ОАО «ФСК ЕЄС», «Полюс золота», «Ростелекома», «Гражданских самолетов Сухого».