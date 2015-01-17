Fitch знизило рейтинги найбільших російських банків
Ці рейтингові дії слідують за зниженням суверенного рейтингу Росії.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch на один щабель знизило рейтинги 30 російських фінансових інститутів, зокрема "Внешэкономбанка" (ВЭБ), "Сбербанка", "Российского сельскохозяйственного банка" (РСХБ), "Росбанка", "Росагролизинга" і "Газпромбанка".
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на прес-реліз Fitch.
Ці рейтингові дії слідують за зниженням суверенного рейтингу Росії, наголошується в повідомленні.
Раніше Fitch знизило рейтинги трьох держкомпаній РФ - довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) ГК «Автодор» і «Почты России» до «ВВВ-» з «ВВВ» із негативним прогнозом і довгостроковий РДЕ Уральського федерального університету до «ВВ-» з «ВВ+» також із негативним прогнозом.
Читайте такожMoody's через обвал рубля і цін на нафту знизило рейтинг Росії майже до "сміттєвого"Fitch 9 січня знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і місцевій валюті до «BBB-» з «BBB» із негативним прогнозом.
Слідом за цим зниження рейтингів торкнулося 13 великих російських компаній: «Газпрома», «Газпромнефти», «Лукойла», «Татнафти», «Новатека», «Уралкалия» «Атомєнергопрома», РЖД, «Федеральной пассажирской компанії», ОАО «ФСК ЕЄС», «Полюс золота», «Ростелекома», «Гражданских самолетов Сухого».