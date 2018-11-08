Податкові махінації «Рошену»

Гірку правду солодкого бізнесу журналісти програми «Гроші» розпочали шукати на околиці Києва, село Бортничі, вулиця 1 травня, 1-а. Тут на одній території з низкою інших фірм Петра Порошенка та його компаньйонів зареєстрована брокерська контора із назвою «777».

Саме ця фірма займалась митним оформленням устаткування й обладнання, яке чотирма партіями перевезли з російського Липецьку в українську столицю. Попри арешт фабрики. Про це «Гроші» і УНІАН розповідали минулого тижня.

Після виходу матеріалу скандальний факт перевезення у компанії «Рошен» нам підтвердили. Щоправда, на жаль, без подробиць. На питання «як змогли домовитись з Путіним?» відповіді «Рошен» не дає. Та, логічно, що такі подробиці має знати митний брокер, який займався оформленням скандальних вантажів.

Втім, знайти фірму «три сімки» у Бортничах нам не вдається.

«А де брокерська компанія «777»?», - питаємо за вищевказаною адресою.

«В нас такої компанії немає», - чуємо у відповідь.

«Але вона зареєстрована тут, за цієї юридичною адресою», - не здаємось.

«В нас такої точно нема… В них колись тут орендували один кабінет, і це було давненько», - розповідають нам.

«А куди переїхали не знаєте?», - питаємо про всяк випадок.

«Ні».

Натомість, знаходимо дані про те, що саме брокерська контора «777» оформлює усі експортно-імпортні операції «Рошен» на сотні мільйонів і мільярди гривень. А проти директора цієї контори – Олега Сарнацького – було порушено карну справу: за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Втім, це було дуже давно – у 2010-му. Нині названа фірма, здається, недоторкана. Її співвласник – Роман Ганжа, екс-заступник голови усієї митної служби країни! Саме після роботи у ній він став важливим топ-менеджером президентської групи компаній «Укрпромінвест».

«Чому всі компанії, де кінцевим власником є Порошенко, обслуговує ваша компанія?», - питаємо у нього телефоном.

«Це нормальний клієнт, в нього великі замовлення, ми надаємо послуги по замитненню, розмитненню, імпорт, експорт, в чому проблема?», - говорить Ганжа.

А ось зустрічатися з нами «особистий брокер Порошенка» категорично не бажає. Тож питаємо телефоном про Липецьк: «В нас досить багато питань виникло про перевезення з фабрики, з Ліпецька… Скажіть, будь ласка, як вам вдалося його перевезти, в нас в документах вказано, що цим займалася ваша компанія».

«Наша компанія займалася оформленням митних декларацій, «Рошен» надав нам документи, ми, відповідно, в режимі імпорт оформили це», - розповідає митний брокер.

Втім, насправді Ганжа відверто зменшує свою роль у цій операції: «Я ж не маю відношення до цього. Ми працюємо з документами, з вантажем. Прийшла машина, протягом 24 годин відбувається митне декларування… Тобто ці питання - не до мене», - говорить він.

Якщо питання не до нього, то до кого ж тоді? Шукаємо далі.

Київська область. Місто Яготин. Тут кожен покаже дорогу до стратегічно важливого підприємства «Рошен». Величезна база - «Логістичний центр «Плюс»» - належить фірмі з імперії Порошенка.

Сюди солодощі доправляють із фабрик, тут їх фасують і, стараннями брокерів «777», відправляють на експорт. Переважно - в Азію.

Про те що все це – саме склад, перевалочна база, вам скаже кожен місцевий.

«Тут роблять торти і все-все?», - запитуємо.

«Тут не вироблять. Тут склад… Перевалка. База. Навіть залізниця в них є своя... Не виробляється нічого, вони тільки фасують, ящики пакують і кудись відправляють…», - розповідають вони.

Втім, ось що цікаво. «Рошен» використовує все це не просто як склад. А ще й як важливу ланку у мережі продаж солодощів.

В митній базі «Гроші» знаходять кілька тисяч угод з продажу цукерок та іншого за кордон саме фірмою «Логістичний центр «Плюс»».

Що це значить і чим погано, ще у 2013-му детально дослідили податківці Київщини: «Господарські операції, проведені ТОВ «Розподільчий центр «Плюс»» в частині експортних операцій… спрямовані лише на мінімізацію податку на додану вартість… Зазначені господарські операції здійснювались лише з метою одержання податкової вигоди у вигляді мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ, оформлення операцій з «придбання» нетипової продукції та «реалізації» її на експорт, які пройшли транзитом через ТОВ «Розподільчий центр «Плюс»».

Справу по махінаціях «Рошену» із ПДВ податківці часів Януковича завершили наприкінці 2013-го і вимагали доплатити в бюджет майже 19 мільйонів гривень.

Але невдовзі влада змінилася, і в травні 2014-го суд постановив: нічого платити не треба, все - в рамках законодавства.

І справді – за такими хитрими схемами в ті часи працювало багато компаній, підтверджує кращий податковий юрист 2014-го року, старший партнер, адвокат MKpartners Олександр Мінін. «Така модель була досить стандартною. Вона часто застосовувалась на той час», - розповів він.

І солодкий бізнес – не виключення: «Хочеш отримати відшкодування – або хабар неси, або якось іншим чином політично тисни, чи ще щось роби».

Тож дивує експерта не справа із, як доводили податківці, махінаціями цього складу, а її наслідки. «Те, що кінцево податківці отримали за це вирок – це досить незвично. Ми намагалися і в інших ситуаціях (коли переслідування було досить стандартним) прикрити нетиповий експорт… Перевірок було багато, нарахувань було багато, кримінальних справ було багато, але я не бачу, щоб було таке, щоб податківці отримали за це такий же вирок, як у цій справі», - говорить він.

Мова про ось цей вирок: 28 квітня 2016-го року Солом’янський суд Києва дав п’ять років ув’язнення екс-начальниці управління податкового контролю та митного аудиту ГУ Міндоходів у Київській області. Тій самій жінці, що курувала перевірку роботи рошенівського непростого складу в Ягодині.

І це, дивується Мінін, чомусь єдиний такий приклад. «Намагалися і в інших справах, щоб відбулося залучення до відповідальності податківців. Але у всіх інших справах воно пішло без результату», - розповідає він.

А далі - ще цікавіше. Як довідуються «Гроші», ця публічна помста була організована на найвищому рівні.

Це - файли особистого листування нардепа Ніни Южаніної, яку називають особистим бухгалтером Порошенка. Якщо вірити цьому листуванню, то в ньому Ніна Южаніна надає юридичному раднику «Рошен» Юрію Буглаку (він, до речі, тепер теж нардеп) вказівку підкорегувати свідчення головного бухгалтера: «Як мінімум. Все ж треба, акуратно, сказати, що під час перевірок надані документи не аналізувалися виключно перевіряючими, а обов’язково відносились до офісу для прийняття подальших шагів».

Ось, до речі, і ці свідчення.

Мова йде якраз про ті перевірки, коли на складі у Ягодині виявили порушень на 19 мільйонів. Загалом же тоді різним структурам «Рошену» нарахували 107 мільйонів недоплачених гривень. Втім, згодом, вже після революції, завдяки і цій участі Ніни Южаніної, доплати в бюджет зменшили у сто разів – всього до 900 тисяч гривень.

Сама нардеп свою участь у розв’язанні податкових проблем «Рошену», а також у засудженні жінки-податківця, прогнозовано, не підтверджує:

«Я ніколи не курувала бізнес, особливо в частині «Рошен». Ніколи», - говорить народний депутат.

Тож, що ми сьогодні бачимо? Схема ухилення від сплати податків, яку викрили у 13-му, вже й ніби схемою не вважається. Так всі працювали, і, до речі, працюють зараз – в митних базах зафіксовано всі операції «Логістичного центру». Нинішні фіскали на зайвий ланцюг вже просто не звертають уваги. І за таких умов зовсім не дивно, що президентські кондитери з року в рік нарощують продажі.

Сергій Мальнєв, Тетяна Стежар