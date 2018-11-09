Стало відомо, коли Канада, Мексика і США підпишуть нову торговельну угоду
08:12, 09 листопада 2018Фінанси
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Поки не ясно, чи будуть присутні на підписанні документу президенти і прем'єр-міністри трьох країн.
Ілюстрація \ REUTERS
Нова угода США, Мексики і Канади про вільну торгівлю (the United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA) буде підписана 30 листопада на полях саміту G20 в Буенос-Айресі.
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Про це заявив журналістам міністр економіки латиноамериканської країни Ільдефонсо Гуахардо. За його словами, поки не ясно, чи будуть присутні на підписанні документу президенти і прем'єр-міністри трьох країн, передає Reuters.
США, Мексика і Канада домовилися про укладення USMCA на початку жовтня. В рамках угоди Канада і Мексика отримали гарантії збереження доступу на американський ринок у разі введення США захисних мит на імпорт автомобілів.
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