Стало відомо, коли Канада, Мексика і США підпишуть нову торговельну угоду

Поки не ясно, чи будуть присутні на підписанні документу президенти і прем'єр-міністри трьох країн.

Нова угода США, Мексики і Канади про вільну торгівлю (the United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA) буде підписана 30 листопада на полях саміту G20 в Буенос-Айресі.

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Про це заявив журналістам міністр економіки латиноамериканської країни Ільдефонсо Гуахардо. За його словами, поки не ясно, чи будуть присутні на підписанні документу президенти і прем'єр-міністри трьох країн, передає Reuters.

США, Мексика і Канада домовилися про укладення USMCA на початку жовтня. В рамках угоди Канада і Мексика отримали гарантії збереження доступу на американський ринок у разі введення США захисних мит на імпорт автомобілів.