Disney отримала рекордний річний прибуток завдяки екранізації Marvel

Компанія відзначає також приплив відвідувачів в свої тематичні парки в літні місяці.

Американська Walt Disney отримала рекордний чистий прибуток за результатами фінансового року, що завершився у вересні. Чистий прибуток компанії в минулому финанасовом році збільшилася до $12,59 млрд проти $8,98 млрд роком раніше, а виручка - до $59,43 млрд з $55,14 млрд.

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Про це йдеться в повідомленні компанії. Рекордні показники компанія пояснює успіхом екранізацій коміксів Marvel про супергероїв.

За підсумками четвертого фінансового кварталу Disney збільшила прибуток на 33%, до $2,32 млрд, або $1,55 в розрахунку на акцію, а також зафіксувала зростання виручки на 12%, до $14,31 млрд. Прибуток компанії без урахування разових факторів склав $1,48 на акцію. Зростання обумовлене в першу чергу успіхом фільму «Людина-мураха і Оса» по коміксах Marvel. Компанія відзначає також приплив відвідувачів в свої тематичні парки в літні місяці.

Операційний прибуток кабельного бізнесу, найбільшого підрозділу Disney, збільшився на 4% в річному вираженні до $1,5 млрд. Операційний прибуток підрозділу тематичних парків - на 11% у річному вираженні до $829 млн. Прибуток кінобізнесу Disney зріс удвічі, склавши $596 млн, за рахунок успіху екранізацій «Людини-мурахи і Оси» і «Суперсімейки 2».

Компанія анонсувала запуск конкурента Netflix - стримінгового сервісу Disney+ для контенту по франшизі Star Wars, Marvel, Pixar, Disney and National Geographic. Всі п'ять брендів отримають різний інтерфейс, а сервіс фактично стане єдиною підпискою. Ціна для користувачів складе від $8 до $14 на місяць в залежності від опцій. Запуск сервісу заплановано на кінець 2019 року. Одними з перших проектів для Disney+ стануть серіал-приквел до фільму «Ізгой-один. Зоряні війни. Історії», що вийшов в 2016 році, серіал про бога Локі з Томом Хіддлстоном, анімаційний серіал за мотивами «Корпорації монстрів».