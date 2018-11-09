НБУ з початку року поповнив резерви на міжбанку на $828 мільйонів

За цей період регулятор купив 2,3 мільярда доларів, продав – 1,5 мільярда доларів.

Національний банк за січень-жовтень поповнив міжнародні резерви України на міжбанківському валютному ринку на 828 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, за цей період регулятор купив 2,290 мільярда доларів, продав – 1,462 мільярда доларів.

Згідно з наведеними даними, в тому числі в жовтні купівля валюти банком на міжбанківському ринку перевищила її продаж на 198,5 мільйона доларів.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України за січень-жовтень скоротилися на 2,071 мільярда доларів, або на 11%, - до 16,737 мільярда доларів на 1 листопада 2018 року.

Національний банк у жовтні погіршив прогноз рівня міжнародних резервів на кінець 2018 року до 19,2 мільярда доларів з 20,7 мільярда доларів, прогнозованих раніше.