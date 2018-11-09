Гройсман пообіцяв припинити "вакханалію з космічними зарплатами" голів держкомпаній

За словами прем'єра, після завершення терміну діючих контрактів з керівниками держкомпаній, він перегляне у бік зменшення зарплати і премії.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв кардинально змінити ситуацію з захмарними заробітними платами та преміями, які отримують керівники державних компаній.

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Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Контракти з керівниками компаній вже підписані, тому я не можу втручатися, щоб їх переглядати. Але точно можу сказати, щойно ці контракти закінчаться, в цій вакханалії з космічними заробітними платами я поставлю крапку. Жоден контракт не буде мною підписаний на тих же умовах, які є сьогодні. Мільйонні, десятимільйоннні премії – це просто неприпустимо. Ринкова зарплата – добре, але це ринкова зарплата, а не захмарна, яку сьогодні отримують", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наглядову раду "Нафтогазу" прийняв рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді з транзитним контрактом, за рішенням якого "Газпром" має виплатити української компанії 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій в нинішній час і звернувся в наглядову раду "Нафтогазу" з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів.

Також у липні Кабінет міністрів заборонив виплату бонусів і винагород в державних компаніях.