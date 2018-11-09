Доходи місцевих бюджетів України зросли на 22%

За цей період місцеві бюджети отримали 235 мільярдів гривень міжбюджетних трансфертів.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів України у січні-жовтні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 22%, або на 34,187 мільярда гривень - до 189,367 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, за цей період уряд у відповідності з бюджетним законодавством перерахував місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти у розмірі 235,374 мільярда гривень, що становить 95,9% від передбачених розписом асигнувань.

Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів в Україні у 2017 році зросли порівняно з 2016 роком на 31% - до 192 мільярдів гривень.