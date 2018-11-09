Неприйняття бюджету-2019 призведе до тотальної кризи – прем'єр

Прем'єр попередив народних депутатів про відповідальність при прийнятті закону про держбюджет на наступний рік.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман попередив народних депутатів України, що неприйняття Закону України "Про державний бюджет на 2019 рік" може призвести до тотальної кризи в країні.

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Про це він заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"У разі незатвердження цього закону я можу сказати, що єдиною відповіддю на це може бути тотальна криза, знецінення доходів українців і багато інших проблем", - сказав він.

Також прем'єр нагадав, що проект держбюджету-2019 передбачає зростання пенсій для військових вже з 1 січня, перерахунок пенсій для всіх категорій з 1 березня, підвищення мінімальної зарплати та низка інших позитивних ініціатив. Тому, за його словами, депутати в умовах військової агресії Росії не мають діяти за принципом політичної доцільності при прийнятті держбюджету.

"Це збалансований бюджет, який забезпечить в 2019 році стабільність та економічне зростання", - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік. Законопроектом передбачено зростання доходів зведеного бюджету на 130 мільярдів гривень - до 1,292 трильйона гривень.

18 жовтня Верховна Рада прийняла проект держбюджету на 2019 рік у першому читанні.

3 листопада міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко спрогнозував, що парламент 22 листопада ухвалить закон про держбюджет-2019.

5 листопада перший заступник голови Комітету ВР з питань бюджету Василь Амельченко поскаржився, що уряд ще не передало парламенту підготовлений до другого читання законопроект про держбюджет-2019.