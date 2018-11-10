Визнаний найбільш стійкий державний банк України

У III кварталі ситуація на банківському ринку була стабільною та спрацювала у прибуток.

Укргазбанк увійшов до п’ятірки найбільш стабільних банків України у III кварталі 2018 року в рейтингу стабільності банків видавництва «Мінфін».

За висновками експертів рейтингу вперше державний банк увійшов до п’ятірки найстійкіших і достойно конкурує з іноземними банками. Одним із ключових показників, що визначає місце банку у рейтингу стійкості є лояльність вкладників.

Крім того, серед експертів рейтингу було проведено додаткове опитування, стосовно банку, якому експерти довірили б понад 200 тис. грн. Експерти віддали УКРГАЗБАНКУ друге місце.

Також при створенні рейтингу враховулися репутація, досвід фінустанови та індекс стресостійкості банків, який включає показники: залежність банку від вкладів фізосіб, якість фондування, прибутковість, ліквідність, достатність капіталу та масштаб діяльності банку.

Аналітики наголосили, що у ІІІ кварталі ситуація на банківському ринку України була стабільною и спрацювала у прибуток. За січень-вересень 2018 року позитивний фінансовий результат банків досяг 10,9 млрд грн.

При підготовці рейтингу стійкості за 3 квартал банки оцінювали експерти компаній Dragon Capital, Експерт-Рейтинг, ICU, IBI-Rating, «Мінфін».

Нагадаємо, УКРГАЗБАНК став найстійкішим серед державних банків України за рейтингом другого кварталу 2018 року фінансового видання Мінфін. Також УКРГАЗБАНК вже другий рік поспіль входить до трійки провідних банків України, а Голова Правління Кирило Шевченко став одним з кращих ТОП-менеджерів в щорічному рейтингу «50 провідних банків України» від видання Financial Club.