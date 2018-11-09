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"Розчинитися" мільярдам Януковича допоміг банк Порошенко - ЗМІ

13:27, 09 листопада 2018
Фінанси
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Гроші з депозитів підставних осіб у банку Януковича вивели через банк Порошенка / фото wikimapia.org

Із майже двох мільярдів гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича "ВБР" після втечі його батька, екс-президента протягом 2016-2017 років були зняті всі арешти.

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Про це повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на розслідування програми "Схеми".

Зрештою ці гроші були виведені з фінустанови попри публічні обіцянки правоохоронців повернути ці гроші в бюджет. Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу "Міжнародного інвестиційного банку", який належить президенту Петру Порошенку. На чому його фінустанова заробила близько 20 мільйонів "комісійних". ​

Журналісти дослідили, як і в якій кількості після зняття судом арештів із рахунків у банку "ВБР" протягом 2016-2017 років виводили гроші – загалом близько 2 мільярдів гривень.

Вони проаналізували список осіб, які за президентства Януковича відкривали багатомільйонні рахунки в банку його сина, куди поклали сотні мільйонів гривень незрозумілого походження. Журналісти виявили, що більшість з цих осіб –​ це працівники середньої ланки самого банку "ВБР", які офіційно не мали таких доходів.

"Схемам" вдалось зв’язатись із ними телефоном. Дехто з них навіть не знав, що на них були оформлені депозити у десятки мільйонів гривень, виведені зрештою готівкою вже за нової влади. Інші, почувши запитання, відмовлялися спілкуватися з журналістами.

У більшості випадків працівники банку Януковича знімали гроші готівкою через касу "Міжнародного інвестиційного банку" –​ фінустанови, контрольний пакет акцій якої належить президенту України Петру Порошенку.

"Якщо врахувати, що комісія за видачу готівки складає один відсоток, то тільки на комісії "МІБ" міг заробити до 20 мільйонів гривень", –​ йдеться в розслідуванні.

На виведенні грошей "родини" МІБ заробив щонайменше 20 мільйонів гривень / фото УНІАН

Втім, не всі працівники банку знімали гроші особисто. Частина доручала це довіреним особам. Однією із таких осіб був адвокат Олександр Салазський. Він співвласник адвокатського об’єднання "Бона Фідес". Раніше Салазський працював у структурі МАКО-Холдингу Олександра Януковича.

​Він підтвердив журналістам, що представляв інтереси кількох осіб з "ВБР", водночас, пояснив, звідки вони могли мати такі кошти на рахунках. Їх позичив Яшар Ходжаєв, не чужа родині Януковичів особа.

"Зрештою таке пояснення –​ про позику від Ходжаєва –​ влаштувало Печерський суд Києва. Саме тому, зокрема, з’явились рішення про зняття арештів з рахунків", –​ зазначають журналісти.

Юрій Луценко у коментарі журналістам зазначив, що, на його думку прокурори зробили все можливе, а провину поклав на українські суди.

У 2015 році Арсен Аваков написав про ці кошти на своїй сторінці у Facebook.

"Чи буде законодавча можливість конфіскувати активи на користь України, буде вирішуватися якісним слідством і судовим рішенням. Факт надаю публічності, щоб на тлі величезних грошей працював інструмент громадянської уваги –​ і не було у жодного суду чи іншого органу спокуси", – пояснив він тоді.

"Всеукраїнський банк розвитку" був фінансовим центром бізнес-імперії Олександра Януковича, який акумулював активи "родини". Внаслідок Революції Гідності до близьких президента-втікача та інших високопосадовців були застосовані міжнародні санкції. Це і стало формальною причиною для Нацбанку розпочати ліквідацію банку, яка триває з 2015 року і донині.

Після того, як банк Януковича був визнаний неплатоспроможним, він перейшов до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб –​ установи, яка займається виведенням збанкрутілих банків з ринку. Тепер там вирішують, у яку чергу і скільки грошей отримають вкладники цього банку.

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Теги: #кошти Януковича