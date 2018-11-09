"Розчинитися" мільярдам Януковича допоміг банк Порошенко - ЗМІ

У більшості випадків працівники банку Януковича знімали гроші готівкою через касу "Міжнародного інвестиційного банку" –​ фінустанови, контрольний пакет акцій якої належить Петру Порошенку.

Із майже двох мільярдів гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича "ВБР" після втечі його батька, екс-президента протягом 2016-2017 років були зняті всі арешти.

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Про це повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на розслідування програми "Схеми".

Зрештою ці гроші були виведені з фінустанови попри публічні обіцянки правоохоронців повернути ці гроші в бюджет. Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу "Міжнародного інвестиційного банку", який належить президенту Петру Порошенку. На чому його фінустанова заробила близько 20 мільйонів "комісійних". ​

Журналісти дослідили, як і в якій кількості після зняття судом арештів із рахунків у банку "ВБР" протягом 2016-2017 років виводили гроші – загалом близько 2 мільярдів гривень.

Вони проаналізували список осіб, які за президентства Януковича відкривали багатомільйонні рахунки в банку його сина, куди поклали сотні мільйонів гривень незрозумілого походження. Журналісти виявили, що більшість з цих осіб –​ це працівники середньої ланки самого банку "ВБР", які офіційно не мали таких доходів.

"Схемам" вдалось зв’язатись із ними телефоном. Дехто з них навіть не знав, що на них були оформлені депозити у десятки мільйонів гривень, виведені зрештою готівкою вже за нової влади. Інші, почувши запитання, відмовлялися спілкуватися з журналістами.

У більшості випадків працівники банку Януковича знімали гроші готівкою через касу "Міжнародного інвестиційного банку" –​ фінустанови, контрольний пакет акцій якої належить президенту України Петру Порошенку.

"Якщо врахувати, що комісія за видачу готівки складає один відсоток, то тільки на комісії "МІБ" міг заробити до 20 мільйонів гривень", –​ йдеться в розслідуванні.

Втім, не всі працівники банку знімали гроші особисто. Частина доручала це довіреним особам. Однією із таких осіб був адвокат Олександр Салазський. Він співвласник адвокатського об’єднання "Бона Фідес". Раніше Салазський працював у структурі МАКО-Холдингу Олександра Януковича.

​Він підтвердив журналістам, що представляв інтереси кількох осіб з "ВБР", водночас, пояснив, звідки вони могли мати такі кошти на рахунках. Їх позичив Яшар Ходжаєв, не чужа родині Януковичів особа.

"Зрештою таке пояснення –​ про позику від Ходжаєва –​ влаштувало Печерський суд Києва. Саме тому, зокрема, з’явились рішення про зняття арештів з рахунків", –​ зазначають журналісти.

Юрій Луценко у коментарі журналістам зазначив, що, на його думку прокурори зробили все можливе, а провину поклав на українські суди.

У 2015 році Арсен Аваков написав про ці кошти на своїй сторінці у Facebook.

"Чи буде законодавча можливість конфіскувати активи на користь України, буде вирішуватися якісним слідством і судовим рішенням. Факт надаю публічності, щоб на тлі величезних грошей працював інструмент громадянської уваги –​ і не було у жодного суду чи іншого органу спокуси", – пояснив він тоді.

"Всеукраїнський банк розвитку" був фінансовим центром бізнес-імперії Олександра Януковича, який акумулював активи "родини". Внаслідок Революції Гідності до близьких президента-втікача та інших високопосадовців були застосовані міжнародні санкції. Це і стало формальною причиною для Нацбанку розпочати ліквідацію банку, яка триває з 2015 року і донині.

Після того, як банк Януковича був визнаний неплатоспроможним, він перейшов до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб –​ установи, яка займається виведенням збанкрутілих банків з ринку. Тепер там вирішують, у яку чергу і скільки грошей отримають вкладники цього банку.