Все більше українців розраховуються смартфонами замість карт

Українці використовують свої смартфони не лише для спілкування, але і як зручний інструмент для здійснення щоденних розрахунків за дрібні покупки або послуги.

Протягом 2018 року кількість розрахунків NFC-пристроїв збільшилася в 9 разів, повідомляє Український процесинговий центр (UPC).

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"За результатами трьох кварталів 2018 року ми бачимо активне зростання не лише безконтактних транзакцій, але і NFC - платежів (тут і далі інформація на основі даних з карток банків-клієнтів Українського процесингового центру). За цей період було здійснено понад 500 000 NFC-транзакцій", - йдеться в повідомленні.

На початку 2018 року NFC-транзакції займали 0,2% від всіх безконтактних оплат картами і 0,05% від всіх покупок картами. Наприкінці третього кварталу 2018 року цей показник зріс – NFC - транзакції займають вже 1,1% від всіх безконтактних оплат картами і 0,3% від всіх покупок картами. Сьогодні вже більше 8 477 карток банків-клієнтів UPC були оцифровані в мобільних гаманцях і використовуються для NFC-платежів. Українці використовують свої смартфони не лише для спілкування, але, як і зручний інструмент для здійснення щоденних розрахунків за дрібні покупки або послуги. Середня сума NFC - угоди в третьому кварталі 2018 року склала 176 гривень.

Держателі платіжних карток банків-клієнтів UPC протягом року найчастіше розраховувалися з використанням мобільних і інших пристроїв з NFC-технології в супермаркетах, де було скоєно майже 48% покупок. Зі значно меншим показником кількості NFC-розрахунків на другому місці опинилися ресторани - 19%.

Третє місце за кількістю транзакцій займає оплата проїзду в громадському транспорті і метро - 15%. Варто зазначити, що за три квартали 2018 року було здійснено більше 70 тисяч безконтактних NFC-розрахунків у громадському транспорті, а це майже 2% від усіх безконтактних розрахунків в громадському транспорті.

Замикають п'ятірку найпопулярніших місць для NFC-платежів автозаправні станції - 5% і аптеки - 2%.