Зростання цін в Україні у жовтні прискорилося до 9,5%

Зростання цін до попереднього місяця становить 1,7%.

Інфляція в Україні в жовтні 2018 року в річному вираженні порівняно з жовтнем 2017 року становить 9,5%, прискорившись з 8,9% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, зростання цін до попереднього місяця становить у жовтні 1,7% після зростання на 1,9% у вересні до серпня.

Порівняно з груднем 2017 року, ціни зросли на 7,4%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін в річному вираженні зафіксоване на автодорожній пасажирський транспорт – 27%, пальне і мастила – 24,5%, утримання будинків і прибудинкових територій – на 23,4%, хліб – 20,6%, алкогольні напої та тютюнові вироби – 16,9%.

Зниження цін в річному вираженні зафіксовано на цукор (15,6%) та фрукти (12,8%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з вереснем 2017 року становила 8,9%, сповільнившись з 9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 10,1%, уряд - 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні поточного року на рівні 9% і 10%, відповідно.