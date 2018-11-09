У понеділок в Україні подешевшають долар і євро

Офіційний курс НБУ на 12 листопада: 100 USD – 2789,1641 гривні; 100 EUR – 3164,5856 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2789,1641 (9 листопада – 2792,6734)

100 EUR – 3164,5856 (9 листопада – 3190,3501)

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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 9 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,85/27,87 гривні/долар.

Поточні котирування на 6 копійок вище за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,61/31,63 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,8947 гривні/долар.