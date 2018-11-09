"Укрзалізниця" отримала 150 мільйонів доларів в кредит від ЄБРР

Будуть розроблені і реалізовані плани, що передбачають такі заходи, як призначення незалежних директорів, бізнес-планування, створення комітету з аудиту і функції внутрішнього аудиту, а також антикорупційні заходи.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» підписали угоду про надання старшого кредиту (борги і зобов'язання компанії, відшкодовуються при її ліквідації в першу чергу. - УНІАН) у розмірі 150 млн дол. для закупівлі до 6500 відкритих вантажних піввагонів і підтримки корпоративного управління.

Як повідомила прес-служба ЄБРР, закупівля вантажних піввагонів загального призначення відбуватиметься за результатами відкритого міжнародного тендеру.

«Ця інвестиційна програма повинна забезпечити підтримання обсягів перевезення «УЗ», значне підвищення ефективності діяльності підприємства, а також скорочення викидів парникових газів. Новий рухомий склад забезпечить скорочення викидів вуглекислого газу в обсязі до 80 тис. т на рік»,- йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що це фінансування буде поєднуватися з реформою корпоративного управління «УЗ» і її дочірніх підприємствах.

«Будуть розроблені та реалізовані План корпоративного управління і План антикорупційних дій, що передбачають такі заходи, як призначення незалежних директорів, бізнес-планування, створення комітету з аудиту і функції внутрішнього аудиту, а також антикорупційні заходи, після впровадження яких «УЗ» стане зразком для інших державних підприємств в Україні», - наголошується в релізі.

Згідно з повідомленням, ЄБРР також допоможе «Укрзалізниці» у сертифікації та поліпшення процесів закупівель та впровадженні інформаційної системи енергоменеджменту, що дозволить підвищити загальну ефективність діяльності компанії.

«Ці заходи будуть фінансуватися зі Спеціального фонду акціонерів ЄБРР. Оновлення та модернізація вантажного залізничного парку в Україні стане значним внеском у зміцнення регіональної та міжнародної інтеграції країни. Залізнична система «УЗ» є 14-й за величиною в світі за загальною довжиною шляхів більш 23 тис. км. «УЗ» також є 6-м за величиною залізничним пасажирським перевізником і 7-м за величиною вантажоперевізником у світі. ЄБРР підтримує перетворення державного підприємства в комерційну компанію», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що тендер на піввагони ЄБРР вже оголошено, а перші поставки очікуються до кінця року. "Ці вагони передамо в окремо створену дочірню компанію. Це дозволить встановлювати реальні ринкові тарифи на вантажні перевезення, вагони зможуть працювати на ринку як приватний парк і заробляти значно більше, ніж інвентарний парк. Для нас це безпрецедентні умови роботи, які вперше дозволять планувати окупність рухомого складу", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2018 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписав угоду з Мінінфраструктури та «Укрзалізницею» про виділення залученого під держгарантії 150 млн євро кредиту на електрифікацію залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка. Загальна вартість проекту електрифікації залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка оцінюється в розмірі до 367,9 млн євро. Кошти планувалося взяти у міжнародних кредиторів в розмірі 300 млн євро, а решту суму - за рахунок власних коштів держкомпанії. Завершити електрифікацію планувалося до 2021 року.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році Банк взяв на себе сукупні зобов'язання по наданню майже 12,1 млрд євро в рамках близько 400 проектів.