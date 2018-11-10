На Житомирщині викрили конвертаційний центр з багатомільйонним обігом

Зловмисниками протягом 2017-2018 рр. було проконвертовано більше 120 млн грн.

На Житомирщині правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з багатомільйонним обігом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДФС України, у Житомирській області ліквідували конвертаційний центр та вилучили в його організаторів велику суму готівки.

В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

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Для прикриття злочинної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких підприємства - вигодонабувачі перераховували кошти за нібито придбані товари чи отримані послуги. У подальшому ці кошти знімалися готівкою та передавалися замовникам за вирахуванням 15%, які слугували винагородою вказаній групі осіб за надання незаконних послуг. Таким чином, протягом 2017-2018 рр. було проконвертовано більше 120 млн грн.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях конвертцентру, за місцями проживання фігурантів, в їх автомобілях та в приміщеннях, які ними використовувались, а також в офісних, виробничих та складських приміщеннях «клієнтів». За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 1,2 млн грн готівкою, печатки підконтрольних компаній, чеки для зняття готівки, картки зі зразкам підписів, копії ідентифікаційних кодів та паспортних даних фізичних осіб, чорнові записи та комп’ютерну техніку.