"В рамках закону": в АП прокоментували інформацію щодо виведення через банк Порошенка грошей Януковича

У банку Порошенка повідомили, що вони не мали законних підстав для відмови у відкритті рахунків особам, через яких виводилися гроші.

В Адміністрації президента прокоментували інформацію щодо виведення через "Міжнародний інвестиційний банк", контрольний пакет акцій якого належить Петру Порошенку, мільярдів гривень екс-президента Януковича.

У коментарі АП, переданому УНІАН розповідається про успіхи ГПУ з повернення до казни грошей Януковича, що нібито свідчить" про послідовний курс влади на повернення до бюджету всіх державних ресурсів, незаконно привласнених Януковичем та іншими топ-особами його режиму".

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Однак щодо самого питання сказано небагато. У коментарі йдеться, що "прес-служба АПУ не має прав коментувати конкретні кримінальні справи, як, до речі, і операційну діяльність комерційних банків".

"Важливо, що усі рішення приймаються в рамках закону із дотриманням норм кримінально-процесуального законодавства. Остаточні ухвали залишаються за судами і є обов'язковими до виконання як державними, так і приватними структурами", - йдеться у повідомлені.

Водночас у прес-службі "Міжнародного інвестиційного банку" ситуацію роз'ясили більш докладно. Там зазначили, що згадані у розслідувані "Схем" фізичні особи, через рахунки яких виводилися гроші, відкривали їх на загальних для всіх клієнтів умовах.

"Такі умови є публічними. АТ "МІБ" не мало законних підстав для відмови у відкритті рахунків вищезазначеним особам", - йдеться у повідомленні.

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Там також зазначили, що після зарахування коштів на рахунки цих осіб працівники банку повідомили Держфінмоніторинг про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Зазначені кошти були заблоковані на рахунках, повідомили у банку.

"Виконуючи ухвали суду про скасування арешту коштів, АТ "МІБ" не мало права ставити під сумнів законність судових рішень та перешкоджати клієнтам в подальшому розпоряджатися власними коштами, які визнані судом, як законно набуті. На сьогодні, на рахунках в Банку арештовано понад 200 мільйонів гривень подальша доля яких має вирішуватися правоохороними та судовими органами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, із майже двох мільярдів гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича "ВБР" після втечі його батька, екс-президента протягом 2016-2017 років були зняті всі арешти.

Зрештою, як з'ясували журналісти програми "Схеми", ці гроші були виведені з фінустанови попри публічні обіцянки правоохоронців повернути ці гроші в бюджет. Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу "Міжнародного інвестиційного банку", який належить президенту Петру Порошенку. На чому його фінустанова заробила близько 20 мільйонів "комісійних".