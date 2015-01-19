Яресько: Дата нового траншу від МВФ поки що невідома

Україна зараз веде дуже складні переговори з МВФ щодо подальшого кредитування, фонд хоче, щоб Київ скорочував свої витрати і реально боровся з корупцією, заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в ефірі телеканалу "1+1" увечері неділі, 18 січня, повідомляє dialog.ua.

"Я дату (отримання чергового траншу від МВФ - ред.) не можу назвати, оскільки ми дійсно в дуже складних переговорах. Вони складні, тому що очевидно, що світ хотів би бачити, щоб ми скоротили свої витрати, особливо соціальні витрати, навіть більше, ніж те, що вже зроблено. Вони хотіли б побачити підвищення, наприклад, комунальних тарифів", - заявила міністр, при цьому підкресливши, що вважає такий підхід правильним.

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"Ми також хочемо цього з точки зору, що економічно це правильний підхід", - заявила Яресько.

За її словами, МВФ також хотів би побачити активні антикорупційні дії, початок реальної роботи на Україні антикорупційного бюро. "Вони хочуть бачити структурні реформи", - додала глава фінансового відомства.