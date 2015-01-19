Нацбанк опустив офіційний курс гривні до нового історичного мінімуму

Національний банк України в суботу, 17 січня, з 14:00 установив курс гривні до долара на рівні 15,8764 грн/дол., що на 2 копійки нижче останнього історичного мінімуму, встановленого НБУ 22 грудня на рівні 15,8544 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 14:00 становив 16,2469 грн/дол., на закриття торгів о 16:00 курс зріс до 15,9138 грн/дол. Усього за підсумками дня було укладено 66 угод на 70 млн дол.

Індикативний аукціон Нацоинального банку для визначення рівноважного курсу гривні до інших валют 17 січня не проводився.

Читайте такожГонтарева: в Україні ніколи не буде фіксованого курсуЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк у грудні минулого року тричі оновлював історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара - 22 грудня на рівні 15,8544 грн/дол., 16 грудня - 15,7739 грн/дол., 17 грудня -15,7789 грн/дол.

У 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, й у результаті гривня протягом року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 2 рази.

Із моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже утричі - до близько 5 із 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже удвічі, до 8 грн/дол.