Українці за рік купили валюти на $2,4 мільярда більше, ніж продали

Чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) у 2014 році становила 2,410 млрд дол., що на 469,5 млн дол. менше показника 2013 року в 2,880 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, в грудні банки купили у населення 148,1 млн дол., продали - 195,2 млн дол., а чиста купівля становила 47,1 млн дол.

Банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (у доларовому еквіваленті) за цей період знизилися на 503,8 млн дол. США - до 13,552 млрд дол. на 1 січня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками січня-листопада 2014 року чиста купівля валюти населенням становила 2,363 млрд дол., що на 423 млн дол. більше показника за аналогічний період 2013 року в 1,940 млрд дол. в еквіваленті.

Читайте такожГонтарева: попит на валюту в Україні перевищує пропозицію в сотні разів Золотовалютні резерви НБУ на 1 січня 2015 року становили 7,533 млрд дол., що на 12,883 млрд дол., або у 2,7 разу, менше показника на початок року, а також є практично 11-річним мінімумом після провалу до 7,634 млрд дол. у лютому 2004 року.

Глава НБУ Валерія Гонтарева в ході виступу у Верховній Раді повідомила, що протягом 2014 року 8,6 млрд дол. із резервів було продано безпосередньо НАК «Нафтогаз України» і ще 1,3 млрд - на підтримку курсу гривні у вересні-жовтні минулого року.

Протягом 2014 року гривня знецінилася до долара за офіційним курсом майже удвічі, досягнувши нового історичного мінімуму на рівні 15,85 грн/дол. Одночасно комерційні курси банків з урахуванням комісії й пенсійного збору досягають 19-20 грн/дол.