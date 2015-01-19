Кабмін розраховує зберегти дефіцит бюджету в 2015 році до 3,9% ВВП

Уряд, попри важку економічну ситуацію в країні, виконує свої фінансові зобов'язання і розраховує зберегти закладений в бюджеті на 2015 рік показник дефіциту в розмірі не більш як 65 млрд грн, що становить 3,7-3,9% ВВП, сказала в ефірі телеканалу «1+1» міністр фінансів України Наталія Яресько.

«У 2015 році у нас дефіцит бюджету менший від дефіциту, який був у 2014 році, - 65 млрд грн. Він становить 3,7-3,9% ВВП. Додатковий дефіцит «Нафтогазу» враховано на рівні 31,5 млрд грн. Минулого року він був 110 млрд грн, - сказала Яресько.

Міністр відзначила, що «Україна сплачує всі свої зобов'язання. Ситуація дуже складна - після анексії Криму, після втрати 20% економіки, які забрала війна. Ми надаємо окупованим територіям газ і тепло, а вони не платять. І тут ідеться про 1 млрд дол. за сезон. Фінансова ціна війни – страшна».

Разом з тим, за словами Яресько, країна і західні партнери чекають реформ для стабілізації ситуації. «Важливо, аби ми могли сказати і нашим громадянам, і нашим партнерам, що ситуація міняється. І ситуацію за зовнішніми боргами ми контролюємо», - сказала міністр.

Читайте такожМінфін хоче замінити адресною допомогою «радянську» систему пільг Як повідомляв УНІАН, в 2014 році Україна одержала 9 млрд дол. макрофінансової допомоги з різних джерел, виплативши при цьому 14 млрд дол. зовнішніх фінансових зобов'язань. Обсяг платежів, необхідних до виплати в 2015 році, становить близько 11 млрд дол. Обсяг необхідних запозичень в 2015 році оцінюється урядом в 15 млрд дол.

На початку січня президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄК виділить Україні додаткову фінансову підтримку в розмірі 1,8 млрд євро. Також Сполучені Штати Америки за умови досягнення українською владою прогресу в реалізації реформ і в разі такої необхідності можуть надати уряду України 2 млрд доларів у 2015 році.