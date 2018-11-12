Мільярд за півтори хвилини: у всесвітній день шопінгу Alibaba поставив новий рекорд продажів

У цілому покупці витратили в цей день $30,8 млрд - на 27% більше, ніж роком раніше.

Китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba встановив у неділю новий рекорд за обсягом продажів в свій головний торговий день у році, що отримав назву Дня холостяків.

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За перші 85 секунд розпродажів компанія заробила мільярд доларів, а до кінця першої години цього свята консюмеризму тривалістю в добу доходи компанії досягли майже $10 млрд, передає Бі-бі-сі. Ще за кілька годин до кінця акції Alibaba побила власний рекорд 2017 року, який становив $25,3 млрд.

У цілому покупці витратили в цей день $30,8 млрд - на 27% більше, ніж роком раніше. В той же час це найнижчий річний приріст за всю історію розпродажів Дня холостяків.

Компанія проводить святкові розпродажі з нагоди придуманого нею Дня холостяків з 2009 року. За словами глави Alibaba Group Деніела Ченга, масштаб здійснених користувачами в цей день витрат показує, що покупці, як і раніше прагнуть до поліпшення свого повсякденного способу життя.

Компанія Alibaba в 2009 році висунула ідею свята для людей, які не перебувають у шлюбі, як альтернативи Дня всіх закоханих 14 лютого.

Зараз в цей день проходить найбільший в світі розпродаж в інтернеті, який, за даними агентства Bloomberg, приносить компанії прибуток, що перевищує в сукупності доходи від продажів у "Чорну п'ятницю" і наступний за нею "Кіберпонеділок".

В шопінг-листі розпродажів числиться близько 180 тис. брендів, включаючи товари таких провідних технологічних компаній як Xaomi, Apple і Dyson.

У минулому році Alibaba розповсюдила розпродаж і на західні ринки, що негайно викликало сплеск завантажень її мобільного додатку AliExpress в США і Великобританії.

Незважаючи на те, що в цьому році були побиті всі попередні рекорди, спостерігачі вважають, що активність піде на спад по мірі того, як люди почнуть звикати до цієї події.

Крім того, в цьому році Alibaba зіткнулася з новими труднощами, такими як поява серйозних конкурентів на ринку, уповільнення економіки і падіння курсу акцій у зв'язку з торговою війною між Китаєм і США.

Очікується також, що після листопадових розпродажів зі складу керівництва компанії вийде її засновник Джек Ма.