S&P і Moody's можуть знизити рейтинг Росії до "сміттєвого" ще до кінця січня
"Сміттєвий" статус буде мати дуже серйозний вплив на корпоративний борг Росії - держкомпанії не зможуть через санкції рефінансувати свої зобов'язання.
Рейтинги Російської Федерації за версією S&P і Moody's можуть бути знижені до спекулятивної категорії протягом декількох тижнів, передає ПРАЙМ з посиланням на Bloomberg.
Несприятливий збіг обставин може пересунути рейтинги Росії за версією S&P і Moody's до спекулятивних в найближчі тижні, вважає аналітик Sberbank CIB Олександр Кудрін. Пониження рейтингів може надати значний тиск на російські євробонди.
Читайте такожMoody's прогнозує падіння ВВП Росії в цьому році на 5,5%Міжнародне агентство Moody's у суботу, 17 січня, знизило рейтинг російських держоблігацій до рівня "Baa3", помістивши його в список на перегляд у бік пониження. В якості причин агентство вказало погіршення перспектив економічного розвитку країни, що обумовлено зниженням цін на нафту.
Рейтингове агентство S&P опублікує рішення щодо кредитних рейтингів РФ до кінця січня. Зараз рейтинг Росії за версією S&P знаходиться на рівні "ВВВ-".
Російські рейтинги від трьох найбільших світових рейтингових агентств в даний час знаходяться на нижньому щаблі інвестиційної категорії. Рейтинг інвестиційної категорії, на відміну від спекулятивної ("сміттєвої"), означає, що папери емітента вважаються надійними з точки зору повернення інвесторам вкладених коштів.
Рейтингове агентство Fitch 9 січня знизило рейтинг Росії до "BBB-" з "BBB" з негативним прогнозом.