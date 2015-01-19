S&P і Moody's можуть знизити рейтинг Росії до "сміттєвого" ще до кінця січня

Рейтинги Російської Федерації за версією S&P і Moody's можуть бути знижені до спекулятивної категорії протягом декількох тижнів, передає ПРАЙМ з посиланням на Bloomberg.

Несприятливий збіг обставин може пересунути рейтинги Росії за версією S&P і Moody's до спекулятивних в найближчі тижні, вважає аналітик Sberbank CIB Олександр Кудрін. Пониження рейтингів може надати значний тиск на російські євробонди.

Читайте такожMoody's прогнозує падіння ВВП Росії в цьому році на 5,5%Міжнародне агентство Moody's у суботу, 17 січня, знизило рейтинг російських держоблігацій до рівня "Baa3", помістивши його в список на перегляд у бік пониження. В якості причин агентство вказало погіршення перспектив економічного розвитку країни, що обумовлено зниженням цін на нафту.

Рейтингове агентство S&P опублікує рішення щодо кредитних рейтингів РФ до кінця січня. Зараз рейтинг Росії за версією S&P знаходиться на рівні "ВВВ-".

Російські рейтинги від трьох найбільших світових рейтингових агентств в даний час знаходяться на нижньому щаблі інвестиційної категорії. Рейтинг інвестиційної категорії, на відміну від спекулятивної ("сміттєвої"), означає, що папери емітента вважаються надійними з точки зору повернення інвесторам вкладених коштів.

Рейтингове агентство Fitch 9 січня знизило рейтинг Росії до "BBB-" з "BBB" з негативним прогнозом.