Курс євро до долара тримається поблизу 11-річного мінімуму напередодні засідання ЄЦБ

Курс євро до долара тримається поблизу 11-річного мінімуму напередодні засідання Європейського центробанку, від якого інвестори чекають рішучих заходів щодо запобігання дефляції і відродження економіки єврозони, передає Reuters.

Євро знизився на 0,09 відсотка до $1,1557, впавши в п'ятницю, 16 січня, до $1,1459. Проти ієни євро торгувався за 135,33 ієни, раніше досягнувши тримісячного мінімуму 134,70. Євро також торгувався поблизу чотиримісячного мінімуму до австралійського долара і рекордного мінімуму до новозеландського долара.

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Швейцарський франк торгувався за 0,9995 євро після стрімкого зростання минулого тижня, коли центробанк Швейцарії відмовився від обмеження курсу національної валюти.

"Ринки ще не оговталися від шоку, викликаного центробанком Швейцарії, намагаючись оцінити завданий збиток. Нам ще належить повною мірою відчути вплив цього кроку. Деякі хедж-фонди, які сильно постраждали від несподіваних дій центробанку, ймовірно, продавали такі активи як долар проти ієни, щоб забрати прибуток і накопичити кошти", - відзначає директор по валютному ринку HSBC в Токіо Косуке Ханао.

У вівторок ринки чекають звіт щодо ВВП Китаю за четвертий квартал, а в середу - виступ керуючого центробанком Японії Харухіко Куроді після наради центробанку. Падіння цін на нафту позбавило Банк Японії можливості досягти цільового показника інфляції в 2 відсотка.

Аналітики передбачають підвищену волатильність в кінці тижня - напередодні парламентських виборів у Греції. Партія Syriza лівого спрямування, яка стабільно лідирує за даними опитувань, виступає за припинення політики жорсткої економії і переговори з європейськими партнерами про нові умови кредитування, але не за вихід Греції з єврозони.

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