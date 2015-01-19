Кабмін розраховує утримати цього року курс 17 гривень за долар

Уряд розраховує в 2015 році утримати курс гривні до долара на рівні 17 грн/дол., передбаченому в держбюджеті на цей рік, сказала міністр фінансів України Наталія Яресько в інтерв'ю на каналі «1+1».

«Прем'єр-міністр називав, це є в стенограмі, 17 грн за долар закладено до бюджету наступного року», - сказала вона, відповідаючи на запитання про те, яким буде валютний курс у 2015 році.

«Ми будемо всі над цим працювати, щоб це вдалося», - додала вона у відповідь на запитання, яка ймовірність виконання такого курсу.

Представляючи в парламенті проект держбюджету на 2015 рік, міністр фінансів повідомила, що прогнозний курс гривні закладався на основі консенсусних даних від експертів інвестиційних банків і уряду. У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк уточнив, що середній курс при розрахунку держбюджету-2015 становить 17 грн/дол.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк 17 січня з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,8764 грн/дол., що на 2 копійки нижче за останній історичний мінімум, встановлений НБУ 22 грудня на рівні 15,8544 грн/дол.

У 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня протягом року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 2 рази.