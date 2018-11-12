Ліквідацію двох банків продовжили до грудня 2019 року
12:27, 12 листопада 2018Фінанси
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На даний час Фонд продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.
Ліквідацію "Артем-Банку" вирішили продовжити до 17 грудня 2019 року / фото w-n.com.ua
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на один рік ліквідацію "Інтеграл-Банку" та "Артем-Банку".
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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація "Інтеграл-Банку" продовжується до 26 листопада, "Артем-Банку" - до 17 грудня 2019 року включно.
Також повідомляється, що повноваження ліквідаторів банків продовжуються на аналогічний період.
Довідка УНІАН. Протягом 2014-2017 років 96 банків в Україні втратили платоспроможність. Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, переданих в управління Фонду гарантування в цей період, склала майже 90 мільярдів гривень. В даний час Фонд гарантування продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.
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