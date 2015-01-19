ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України в 2015 році до 5%
В Україні реальний ВВП скоротиться на 5% у 2015 році після 7,5% падіння у 2014 році, йдеться в повідомленні банку.
Європейський банк реконструкції та розвитку, як один із ключових кредиторів України, погіршив прогноз падіння ВВП України за підсумками 2015 року до 5% з 3%, прогнозованих у вересні 2014 року.
Про це йдеться в січневому звіті банку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.
«В Україні реальний ВВП скоротиться на 5% в 2015 році після 7,5% падіння в 2014 році», - йдеться в повідомленні.
ЄБРР відзначає, що Україна входить в 2015 рік з дуже низьким рівнем валютних резервів, великими потребами в зовнішньому фінансуванні, невпевненістю в міжнародній фінансовій допомозі та з воєнними діями, що тривають на Донбасі.
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