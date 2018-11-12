Порошенко назвав Україну однією з найбідніших країн Європи

Президент визнав поганим, але вимушеним рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ для населення.

Темпи економічного зростання в Україні є недостатніми для відновлення рівня добробуту населення.

Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві, пише Економічна правда.

"Хоча ми і відновили економічне зростання, але темпи його зараз недостатні, щоб люди відчули у всіх без винятку регіонах і соціальних шарах, щоб ми перестали бути однією з найбідніших країн Європи", - сказав Порошенко.

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Президент визнав поганим, але вимушеним рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ для населення.

За словами Порошенка, в уряду не було вибору між хорошим і поганим сценарієм.

"Уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим - між підвищенням тарифів і потужним ударом по макрофінансовій та макроекономічній стабільності держави. А це і курс, і дефіцит бюджету, та своєчасні виплати пенсій і зарплат, фінансування армії, сектору безпеки. Це вибір між Сциллою і Харибдою", - сказав він.

"Чи можна було обійтися без підвищення тарифів? Навряд чи, тому для стабільності та розвитку економіки потрібен транш МВФ", - зазначив Порошенко.

На його думку, поточний стан економіки дозволяє відмовитися від кредитів міжнародних фінансових організацій.

Президент зазначив, що "це - результат злагодженої чотирирічної роботи".

"І ми б так і зробили, якщо б не мали в 2019 році і в 2020 році долати пікові навантаження з виплати старих боргів. Статистичні таблиці без політичних пристрастей, без партійних кольорів. Це - статистика. І у цьому кожен може переконатися", - заявив Порошенко.

Президент підкреслив, що Україна незабаром матиме можливість спиратися на власні сили і переходити на інвестиції замість кредитів.