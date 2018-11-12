Доходи місцевих бюджетів в 2019 році зростуть до 290 мільярдів – Зубко

Віце-прем'єр вважає, що доходи місцевих бюджетів цього року зростуть до 230 мільярдів гривень.

Доходи місцевих бюджетів в Україні за підсумками 2019 року можуть збільшитися до 290 мільярдів гривень.

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Про це під час засідання Ради регіонального розвитку заявив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

"Ми думаємо, що закінчимо 2018 рік з 230 мільярдів гривень, а в 2019 році будемо очікувати 290. Таких засобів дійсно ніколи не було, але для цього потрібно проявити менеджерські якості, щоб люди відчули на місцях", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України в 2017 році становлять 841,1 мільярда гривень, що на 177 мільярдів гривень, або на 26,7% вище показника за 2016 рік.