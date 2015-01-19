Реформам заважають відсутність коштів і саботаж - заступник голови АП

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків в інтерв'ю AIN.ua.

"Немає грошей. Немає ресурсів. Є божевільні маразматичні стандарти. Плюс саботаж – є люди, яким ніяке реформування не потрібне", – сказав він, зокрема, в інтерв'ю.

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Так, за його словами, у деяких департаментах люди займаються лише рознесенням пошти.

"Це вся їхня робота. Уявіть, що ви звільняєте цю людину. Я розумію, що у цих людей немає іншого джерела доходу. Що з ними робити, якщо не звільнити? Значить, треба переучувати – нехай роблять щось корисне", – заявив Шимків.

Водночас, за словами Шимківа, через низькі зарплати неможливо найняти хороших фахівців.

"Нам потрібно знайти високопрофесійних програмістів на зарплату 7000 грн. Який сисадмін або кодер піде сюди працювати за 7000 грн? На ринку він легко знайде роботу за більші гроші".

Тим не менше, за словами Шимківа, деякі реформи все-таки успішно впроваджуються, наприклад, електронна система держзакупівель.