У МЗС Угорщини впевнені, що вже "існує значне російсько-європейське економічне співробітництво".

Глава Міністерства закордонних справ Петер Сійярто вважає, що в інтересах Європи відновити економічну співпрацю з Російською Федерацією.

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Міністра цитує офіційний сайт угорського уряду, передає ТСН. Петер Сійярто зазначив, що у світовій торгівлі розгортається війна і "в економічних інтересах Європи відновити співпрацю з Євразією, що в основному означає Росію".

Він також додав, що лідери Євросоюзу раніше вже підтримували створення зони вільної торгівлі "від Лісабона до Владивостока".

"Економічні і торговельні відносини між Росією і Європою зараз рухаються в дуже поганому напрямку. Слід визнати, що існує значне російсько-європейське економічне співробітництво, але воно базується на подвійних стандартах, оскільки під поверхнею компанії з західноєвропейських країн укладають великі угоди з російськими підприємствами", -сказав Сійярто.