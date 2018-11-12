Мінфін у грудні вибере банки для виплат бюджетникам

Засідання комісії відбудеться при надходженні конкурсної документації від більш ніж одного претендента.

Міністерство фінансів України 10 грудня проведе конкурсний відбір банків для виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, засідання конкурсної комісії відбудеться за умови надходження конкурсної документації більше ніж від одного претендента до 30 листопада.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів щоквартально контролює виконання банками критеріїв відповідності для виплат працівникам бюджетних установ.

За рішенням уряду, претендувати на обслуговування бюджетників можуть усі банки, що не мають заборгованості перед Державною службою фіскальної та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що не піддавалися протягом 6 місяців до подачі документів стягненням або обмеженням Національного банку і не включені до санкційних списків.