Обвал рубля несе загрозу дев'яти країнам, залежним від переказів мігрантів - The Guardian

Падіння рубля на 50% не лише знецінило грошові перекази, які відправляють додому трудові мігранти, але і змушує їх їхати з Росії, пише Дзеркало тижня із посиланням на The Guardian.

Згідно із прогнозами видання, заснованому на даних Світового банку, дев'ять країн, які сильно залежать від грошових переказів, у 2015 році можуть втратити, у цілому, більше 10 млрд доларів через падіння російського рубля.

"Я відмовився від створення сім'ї, я пожертвував нормальним життям, щоб працювати тут, і тепер я у змозі відправити додому кілька сотень доларів на місяць", - розповідає Азіз, який працює на вагонному заводі на півночі Москви. Його постійна робота, плюс деякі підробітки допомагали отримувати у середньому дохід у 600 фунтів на місяць (близько 910 доларів - ред.), він відправляв гроші додому до батьків і сестер, які живуть у Ферганській долині в Узбекистані. Тепер він вважає, що йому пощастило, якщо вдається заробити лише половину від цієї суми. "Я починаю думати, що не так багато сенсу залишатися", - говорить він.

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Азіз не єдина людина, яка подумує про те, щоб виїхати з Росії. У міру погіршення економічної ситуації в РФ, влада також ввела нову більш жорстку систему отримання дозволів на роботу для мігрантів. На даний час існують мільйони громадян колишніх радянських країн, що працюють у Росії нелегально.

"Поки що люди масово не їдуть, в основному тому, що вони бояться, що не зможуть повернутися", - зазначає Гавхар Джураєва, яка керує організацією, що пропонує безкоштовну юридичну підтримку трудящим мігрантам. "Тим не менше, багато людей говорять про це, якщо щось не покращиться", - додала вона.

Тенденція може бути проблематичною для Росії, яка розраховує на працю мігрантів для будівельних проектів, країна готується до проведення чемпіонату світу з футболу 2018.

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За даними Світового банку, економіка Вірменії залежить від грошових переказів з-за кордону на 21%, Грузії - на 12%, Киргизстану - на 31,5%, Молдови - на 25%, Таджикистану - на 42%, України - на 5,5%, Литви - на 4,5%, Азербайджану - на 2,5%, Узбекистану - на 12%.

Це одні з найвищих показників у світі за переказами, сказано у статті. Із п'яти країн світу, чиї ВВП найбільш залежні від цих платежів, - три колишні радянські республіки. Це - Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. У більшості випадків гроші від іммігрантів у Росії складають значну частину прибутків цих країн.

У грудні УНІАН повідомляв, що в Таджикистані курс нацвалюти до рубля менше ніж за добу зріс на третину.