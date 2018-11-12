У вівторок в Україні подорожчає долар, але подешевшає євро

Офіційний курс НБУ на 13 листопада: 100 USD – 2790,3737 гривні; 100 EUR – 3143,3560 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2790,3737 (12 листопада – 2789,1641)

100 EUR – 3143,3560 (12 листопада – 3164,5856)

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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 12 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,90/27,93 гривні/долар.

Поточні котирування на 5 копійок нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,43/31,46 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,8987 гривні/долар.