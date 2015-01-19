Чиновники відмовилися надавати пільги українському IT-сектору

Про це заявив заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків в інтерв'ю AIN.ua.

Заступник голови АП також висловив припущення, що "IT-індустрія буде добре розвиватися і сама по собі", оскільки "галузь показує непогану динаміку".

Крім того, Дмитро Шимків розповів в інтерв'ю, що він не прихильник пільг для IT-галузі, оскільки "Це питання, як правило, лобіюють аутсорсингові компанії, які намагаються знизити податкове навантаження на зарплатний фонд".

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Однак деякі державні інвестиції все-таки можливі. "..якщо і будемо інвестувати в R&D, то лише в частині оборонної промисловості. Це дійсно є у планах. Я вважаю, що тут хайтек дуже цікавий - досвід Ізраїлю, Туреччини та Естонії це підтверджує", - розповів Дмитро Шимків.

Також заступник голови АП заявив, що не прагне зупинити IT-бізнесменів, які можуть покинути Україну через відсутність пільг.

"Історія про те, що без пільг ми встанемо і підемо... Ну, вставайте і їдьте. Я от не поїхав, хоча міг. Якщо є IT-бізнесмени, які хочуть встати і поїхати через відсутність пільг у країні, яка перебуває у стані війни і бореться за свою незалежність - ми не маємо права їх затримувати", - заявив чиновник.

Раніше УНІАН повідомляв, що , за інформацією Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації, в Україні дефіцит кадрів у сфері інформаційних технологій у 2015 році складе 170 тис. осіб.