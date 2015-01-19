Офіційний курс гривні піднявся з нового історичного мінімуму

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 19 січня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 долар США - 1580.7737 (з 17 січня - 1587.6430);

100 євро - 1831.8006 (з 17 січня - 1839.7607);

10 RUR - 2.4255 (з 17 січня - 2.4360).

Читайте такожКабмін розраховує утримати цього року курс 17 гривень за доларЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України в суботу, 17 січня, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,8764, що на 2 копійки нижче останнього історичного мінімуму, встановленого НБУ 22 грудня 2014 року на рівні 15,8544.