Офіційний курс гривні піднявся з нового історичного мінімуму
15:09, 19 січня 2015Фінанси
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Національний банк України в суботу опустив гривню до нового історичного мінімуму.
Нацбанк сьогодні підвищив курс гривні / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 19 січня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 долар США - 1580.7737 (з 17 січня - 1587.6430);
100 євро - 1831.8006 (з 17 січня - 1839.7607);
10 RUR - 2.4255 (з 17 січня - 2.4360).
Читайте такожКабмін розраховує утримати цього року курс 17 гривень за доларЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України в суботу, 17 січня, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,8764, що на 2 копійки нижче останнього історичного мінімуму, встановленого НБУ 22 грудня 2014 року на рівні 15,8544.
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