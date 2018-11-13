Система SWIFT повідомила США про відключення Центробанку Ірану

У Мінфіні США оцінили це рішення як правильне.

Міжнародна система передачі фінансової інформації SWIFT поінформувала владу США про відключення іранського Центробанку та інших фінансових інститутів.

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Про рішення SWIFT розповіла заступник голови Мінфіну США Сігал Манделкер. «Ми вважаємо, що SWIFT прийняла правильне рішення», - наводить Reuters її слова.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Міністерство фінансів США ввело нові санкції проти Ірану. Під обмежувальні заходи потрапили більш ніж 700 юридичних і фізичних осіб, іранських морських і повітряних суден. При цьому держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Вашингтон надає тимчасові винятки з нафтових санкцій Китаю, Індії, Італії, Греції, Японії, Південній Кореї, Тайваню та Туреччині.